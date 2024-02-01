Киселев призвал остановить травлю российских звезд после «голой» вечеринки

Владелец «Русской Медиагруппы» ( «Русское Радио» , Хит FM) Владимир Киселев не разделил хейта общественности в сторону участников скандальной вечеринки в Москве, однако считает важным наказать настоящих организаторов вакханалии.

Фронтмен группы «Земляне» дал интервью порталу «Царьград», где высказался о вечеринке, которая прошла в Москве ночь на 21 декабря. Тогда сливки отечественного шоу-бизнеса оказались на закрытом мероприятии 18+. Несмотря на тайный формат, снимки и видео откровенного содержания утекли в Сеть. С тех пор концерты участников тусовки стали отменять, а многих вырезали из новогодних программ в рекордные сроки. Не избежал опала даже Филипп Киркоров.

Россияне тоже не оказались в восторге от «ивлеевской» вечеринки, которую устроили в разгар СВО. Начался открытый хейт знаменитостей, попавшихся на разврате. Однако Владимир Киселев отметил, что наказывать за произошедшее нужно далеко не артистов.

«Я безусловно их не оправдываю. Но дело в том, что исполнители, киноактеры, уехавшие из страны, и весьма нелицеприятно отзывающиеся о своей стране, продолжают фигурировать на ТВ, а здесь вот такая огульная компания против артистического. <...> А кто организовывал эти мероприятия? Хозяева Дзена, хозяева ВКонтакте, хозяева МТС. И они схватились за это, пользуясь своим монопольным правом», — отметил Киселев.

По словам бизнесмена, в вечеринке в московском клубе задействовано куда больше организаторов, которые остаются в тени. Всех собак спустили именно на артистов, хотя многие из них всегда делали полезные дела для страны. В качестве примера Киселев привел Диму Билана, который жертвовал деньги Донбассу и на СВО.

«Поэтому я еще раз повторяю: давайте не осуждать, давайте не клеймить» - заключил продюсер.

Напомним, что Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за непристойное поведение, а позже общественники подали иск на миллион рублей. После волны осуждения ведущая потеряла рекламные контракты и солидную часть прибыли. На тоже самое пожаловалась Ксения Собчак: она лишилась 15 млн рублей за участие в мероприятии.

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