Певица Лолита разрушила «проклятье отмены» после вечеринки Ивлеевой

Исполнительница хита «На Титанике» пыталась оправдаться перед россиянами за участие в голой вечеринке, однако извинения не помогли ее концертному графику. Лишь недавно певица сообщила, что ей удалось разрушить «проклятье». Портал «Дни.ру» передает, что артистка нашла новую работу.

Лолита Милявская никогда не отличалась прилежностью, но вечеринка Ивлеевой стала последней каплей не только для хейтеров, но и поклонников. Опубликованные в сеть кадры с тусовки 18+ вызвали возмущение общественности. После бурной реакции все звезды облачились в водолазки и принесли свои извинения. Однако это не уберегло их карьеру: все проекты стали планировать без звезд, вырезать их из программ и отменять будущие концерты.

Сейчас певица рассказала, что пробует себя в роли маляра, но пока лишь в пространстве своего дома. Некоторые в шутку назвали это новой работой поп-дивы. При этом «Известия» сообщили, что Милявская приедет в Подмосковье. Пока ей предварительно предоставили площадку для выступления в Чехове и Люберцах. По некоторым данным, артистка приедет петь в феврале.

Однако звездные обозреватели считают, что и эти концерты Лолиты отменят. Остается только ждать ключевых анонсов и дат.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева поцеловала двух ведущих взасос во время эфира.