Киселев раскрыл свой главный источник заработков

Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) ответил на вопросы о своей жизни в подкасте Станислава Роженькова на Youtube-канале. Он рассказал, что умело совмещает творчество с бизнесом.

Отец Юрия — основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, а мама – певица и ведущая Елена Север. Звездная семья часто брала на концерты своих двух сыновей, что хорошо помнит Киселев-младший и его брат. Энергетику музыки и тягу к ней Юрий Киселев ощутил как раз с ранних лет, а в будущем связал с творчеством свою жизнь, пойдя по стопам отца. Родители это рвение всегда поддерживали.

Юрий в подкасте рассказал, что его первый трек вышел в 12 лет, а на следующий год он начал выступать на разогревах у артистов, все больше погружаясь в профессию. По признанию артиста, даже если он уже не будет петь, то останется в музыке как продюсер или руководитель лейбла.

«Творчество – это один из самых сильных инструментов реализации себя», – уверен Киселев.

При этом совмещает творчество 27-летний Киселев с бизнесом. Именно он помогает ему зарабатывать, а вот музыку он оставляет больше для души. Как в подкасте подчеркнул ЮрКисс, сцена помогает в самореализации, но у него нет цели зарабатывать на ней огромные гонорары и получать премии, в отличие от многих коллег по цеху.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы исполнили новый хит.