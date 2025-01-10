Новый хит исполнили на праздничном концерте «Рождество с Григорием Лепсом»

Артисты Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы исполнили хит «На гондоле», который впервые презентовали во время премии «Золотой Граммофон» в декабре 2024 года. В очередной раз хит прозвучал уже на шоу «Рождество с Григорием Лепсом» и покорил сердца слушателей.

Концерт «Рождество с Григорием Лепсом» прошел в конце декабря, но был показан на федеральном канале 7 января, чтобы подарить россиянам положительные эмоции на праздник. Новый хит исполнил хозяин музыкального вечера вместе с Владимиром и Юрием Киселевыми. Как отмечает «Русская медиагруппа», песня обещает стать одной из главных в 2025 году и возглавить вершины хит-парадов.

Примечательно, что ранее Григорий Лепс вместе и артисты Киселевы уже выступали в ярком трио, исполнив трек «Как огонь и вода». У хита появилось миллион поклонников.

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