Киселев высказался об ажиотаже вокруг SHAMANа и умирающей российской эстраде

В интеллигентном обществе, как отметил Киселев, не может быть существования некоторых молодых артистов, которые пропагандируют «кальянный рэп», дешевые понты и в целом выбирают бессмысленные песни. Отдельно музыкант напомнил, что звезды на российской эстраде загораются также быстро, как и исчезают. Творчество в основном выглядит как искусственное, записанное на семплы и программы. С таким подходом, как считает бизнесмен, хорошего будущего у эстрады не будет.

Киселев привел как пример SHAMANa, который имеет мощную PR-команду.

«И люди, которые курируют Шамана, задумываются о том, что он становится маргинальным? Потому что все люди, которые завоевали рынок, у которых есть имя, они тоже служили Родине. Они тоже служили Президенту. Они тоже пели и поют в Лужниках, и на Красной площади. Но, он же не может один петь в Лужниках 2,5 часа, когда приходит туда Президент общаться с народом. Он же не может один быть на Красной площади, должен быть большой концерт. Но люди отказываются выступать с ним на сцене, не потому что как его поклонники думают, что они ему завидуют. У каждого своего карьера. Как может завидовать Киркоров, Басков, Лепс, «Земляне» певцу, который еще не проявился, пробился через голову?», — высказался Киселев.

По словам лидера группы «Земляне», Дронов прославился с помощью одного хита, а остальное повернули его кураторы и наставники. Киселев считает, что настоящие патриоты не кричат об этом. Например, Газманов не стал бы называть радио непатриотичным, если бы оттуда убрали его хит «Есаул». С Дроновым ситуация, вероятно, обратная.

К тому же, певец часто выбирает странные образы: кожа, люрекс, брутальный вид, напоминающий наряд для БДСМ-вечеринки. По мнению Киселева, такие наклонности его пугают, но еще страшнее, что молодое поколение может вскоре не узнать, кто такая Лолита, Газманов, Басков и прочие действительно талантливые артисты.

Ранее сообщалось, что Киселев высказался о травле российских звезд после скандальной вечеринки.