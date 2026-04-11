Кишечник атакует мозг: ученые нашли неожиданную причину деменции и БАС

Американские исследователи обнаружили неожиданную связь между кишечными бактериями и развитием тяжелых нейродегенеративных заболеваний — бокового амиотрофического склероза (БАС) и лобно-височной деменции. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Ученые выяснили, что некоторые микроорганизмы в кишечнике способны вырабатывать особые формы гликогена — вещества, родственного сахару. Эти соединения, как показали исследования, запускают воспалительную реакцию и в итоге приводят к гибели нервных клеток.

При анализе данных пациентов выяснилась красноречивая картина. У 70% людей с БАС или деменцией уровень такого гликогена оказался повышен. Среди здоровых людей аналогичные показатели встречались примерно в два раза реже — около 35%.

Особое значение открытие имеет для носителей мутации C9ORF72, которая является самой распространенной генетической причиной этих заболеваний. Не у всех носителей развивается болезнь, и теперь ученые предполагают, что ключевую роль здесь может играть именно состояние кишечной микрофлоры.

Алекс Родригес-Паласиос из Института здоровья пищеварительной системы пояснил, что в лабораторных опытах удалось снизить уровень вредных соединений. Это привело к улучшению состояния мозга и увеличению продолжительности жизни подопытных животных. Исследование стало возможным благодаря использованию стерильных мышей, выращенных без микробов, что позволило точно определить влияние конкретных бактерий на развитие болезни.

Авторы работы считают, что их открытие способно изменить подход к лечению БАС и деменции. В перспективе могут появиться препараты, направленные на разрушение вредных сахаров в кишечнике, а также методы коррекции микробиоты для снижения рисков. Кроме того, выявленные молекулы могут стать биомаркерами, позволяющими заранее определить вероятность заболевания и подобрать персонализированную терапию.

В ближайшие годы ученые планируют провести более масштабные исследования и клинические испытания. Если результаты подтвердятся, медицина получит новый путь к замедлению или даже предотвращению нейродегенеративных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в мозге найдена область, повышающая давление.