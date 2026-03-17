Кишечник вместо пузыря: в Тюмени провели сложнейшую реконструктивную операцию

В Тюмени врачи впервые провели сложнейшую реконструктивную операцию, которая буквально подарила пациенту новую жизнь. 53-летний мужчина обратился в Медико-санитарную часть «Нефтяник» с жалобами на кровь в моче. Обследование выявило злокачественную опухоль, которая проросла в стенку мочевого пузыря. Чтобы спасти пациента, медики приняли решение о полном удалении пораженного органа.

Однако на этом борьба за здоровье не закончилась. Перед хирургами стояла не менее важная задача — сохранить качество жизни мужчины. Удаление мочевого пузыря без последующей реконструкции обрекает пациента на пожизненный дискомфорт и серьезные ограничения. Врачи нашли выход: они сформировали новый орган из участка тонкой кишки самого пациента.

Хирург-онколог Антон Панин, проводивший операцию, пояснил, что вмешательство было технически очень сложным, но позволило провести его максимально щадяще. Благодаря профессионализму команды, пациента удалось быстро активизировать после операции. Сейчас мужчина проходит восстановление и уже возвращается к привычному ритму жизни, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Подобные операции — вершина хирургического мастерства. Они требуют не только ювелирной техники, но и глубокого понимания физиологии. Использование собственных тканей пациента исключает риск отторжения и позволяет организму воспринимать новый орган как родной.

