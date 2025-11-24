Кисть памяти: юные художники создали галерею портретов героев СВО

В ямальском Ноябрьске 26 ноября откроется необычная художественная выставка «Герои глазами детей», где будут представлены 15 портретов военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об это мсообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Уникальность проекта в том, что все работы созданы юными художниками — воспитанниками школы №13 и детской школы искусств имени Чайковского. Инициатором мемориальной экспозиции выступила жительница города Юлия Гурбанова, предоставившая фотографии героев для художественного воплощения.

Торжественное открытие выставки запланировано на 17:30 в выставочном зале Ноябрьска. Проект демонстрирует глубокий символический смысл — детское восприятие подвига старшего поколения, выраженное через акварель, карандаш и гуашь. Каждый портрет становится не просто изображением, а эмоциональным мостом между поколениями, позволяющим сохранить память о защитниках Отечества в сердцах современников.

Этот социально-художественный проект решает сразу несколько важных задач: помогает детям осмыслить понятия долга и героизма, дает семьям погибших военнослужащих возможность увидеть новые, одухотворенные образы их близких, а горожанам — почтить память земляков.

