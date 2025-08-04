Китаец спустя 25 лет раскрыл историю знаменитого кадра с Путиным

Случайная встреча в пекинском парке Бэйхай 25 лет назад кардинально изменила жизнь обычного китайского мальчика Пэн Пая. Он — герой знаменитого фото, где юный Владимир Путин целует ребенка в лоб. Канал RT узнал спустя десятилетия, чем сейчас занимается «тот самый китаец».

В 2000 году 11-летний Пэн, гуляя в парке, неожиданно оказался в центре внимания российского политика. Он вспоминает, что увидел Путина издалека и просто помахал рукой, а тот подошел, снял его с каменных перил и поцеловал в лоб.

Сейчас китайцу 36 лет. Он старший инженер муниципальной компании и признался, что встреча с Путиным стала для него тогда доброй и вдохновляющей. Пэн Пай посвятил себя изучению русской культуры. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

Сегодня китаец с теплотой вспоминает судьбоносную встречу. В интервью Хунаньскому телевидению, записанному специально для RT, он выразил надежду на новую встречу с российским лидером.

«Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами!» — сказал Пэн Пай, обращаясь к президенту России.

Фотография 2000 года продолжает жить своей жизнью в медиапространстве, а ее герой поддерживает связь с Россией.

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