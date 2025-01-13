Китай не дал зайти в свой порт танкерам с российской нефтью

Три танкера, перевозящие российскую нефть и попавшие под новые ограничения со стороны США, не могут зайти в китайский порт, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на системы мониторинга судов.

В совокупности эти танкеры транспортируют два миллиона баррелей нефти сорта ESPO, который стоит на рынке дороже, чем сорт Urals. Все они отправились из дальневосточного порта Козьмино.

Судно Huihai Pacific с грузом в 770 тыс. баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения в среду, 15 января, но в выходные сменило курс и в настоящее время остается в море без движения.

Танкер Mermar с 755 тыс. баррелей также планировал достичь порта на этой неделе, но сейчас ожидает у побережья. Olia, перевозящий 709 тыс. баррелей, продолжает находиться в Желтом море.

Ранее сообщалось, что китайская компания Chinarocket успешно запустила группу спутников CentiSpace-1.