Китай запустил 10 космических спутников на околоземную орбиту

Китайская компания Chinarocket успешно запустила группу малых спутников CentiSpace-1. Всего на околоземную орбиту направили 10 космических аппаратов, сообщил ТАСС со ссылкой на местное Центральное телевидение.

По данным ведомства, запуск осуществили с платформы в Желтом море в 11:00 по пекинскому времени.

Для этой миссии использовали ракету-носитель Jielong-3 («Цзелун-3»), способную доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза.

Отметим, что Пекин активно развивает национальную космическую программу при поддержке государства. Так, китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. В 2024 году они осуществил 68 запусков.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против компаний из Китая за связь с проектом «Арктик СПГ 2».