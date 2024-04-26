На последнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выступил с призывом к скорейшему запуску международного расследования в связи с терактом на «Северном потоке».

Он подчеркнул необходимость проведения этого расследования под руководством ООН с целью выявления истины и привлечения к ответственности всех виновных к данному инциденту.

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании», - отметил Гэн Шуан в своем заявлении.

Такой шаг со стороны Китая свидетельствует о его стремлении к объективному и прозрачному разрешению инцидента, который имел серьезные последствия для безопасности региона.

Следует отметить, что реализация данного предложения потребует активного участия и поддержки со стороны всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить объективность и полноту расследования, а также привлечение ответственных за совершение этого акта терроризма к справедливому суду.

Однако западные страны по какой-то причине не особо заинтересованы в расследовании.