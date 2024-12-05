Китай ввел санкции против 13 производителей оружия США за поставки Тайваню
Фото: [pxhere.com]
Китай принял решительные меры в отношении американских компаний, причастных к поставкам вооружений на Тайвань. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на китайское внешнеполитическое ведомство.
С 5 декабря 2024 года вступают в силу санкции против 13 предприятий и шести их руководителей.
Под санкции попали крупные и влиятельные компании, занимающие значительные позиции на мировом рынке вооружений. Для них введены ограничительные меры, включающие замораживание активов и полный запрет на ведение деловой активности с китайскими партнерами.
Более того, руководителям санкционированных компаний запрещен въезд на территорию КНР.
Ранее в СМИ сообщалось о намерениях Китая прекратить экспорт в США материалов для производства оружия.