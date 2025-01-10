США ввели санкции против компаний из Китая за связь с проектом «Арктик СПГ 2»

Китайские компании, которые участвуют в возведении и транспортировке модулей для проекта «Новатэка» под названием «Арктик СПГ 2», попали под санкции властей США. Как сообщило РИА Новости, эта информация опубликована американским минфином.

В мотивационной составляющей уточняется, что санкции ввели для оказания давления на проект, в отношении работающих в КНР организаций, где среди прочего делают суда, необходимые для строительства и перевозки нужных составляющих для «Арктик СПГ 2». Отмечается, что в список попали восемь «дочек» компании Novatek China Holdings Co Ltd., а сама компания была создана в августе 2023 года. Согласно проекту, должны быть возведены три очереди производства, где ежегодно получится производить 6,6 млн тонн СПГ.

Ранее сообщалось о том, что США ввели санкции против заводов «Газпрома» и «Новатэка», которые находятся в Ленинградской области.