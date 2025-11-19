Китайская участница игры выжила месяц на крысах и сбросила 14 кг

В Китае 25-летняя Чжао Тэчжу удержалась в шоу на выживание 35 дней и заняла третье место, сообщило издание South China Morning Post. Испытание началось 1 октября на острове в провинции Чжэцзян и завершилось для участницы 5 ноября, пишет « Лента.ру».

За время соревнования она питалась морскими ежами, моллюсками, крабами и пойманными крысами. Участница объяснила, что снимала с грызунов шкуру и жарила их. За месяц она съела 50 крыс, по ее словам. Вес девушки снизился на 14 кг и достиг 71 кг.

Тэчжу получила выплату 7,5 тыс. юаней — ¥7500. Она покинула проект после тайфуна, который обрушился на остров 4 ноября. Участница заявила, что достигла цели и решила завершить игру. На острове остались два мужчины, которым предстоит побороться за главный приз — 50 тыс. юаней, ¥50 000.

Тэчжу отметила, что результат превзошел ее ожидания, и добавила, что планирует участвовать в подобных соревнованиях и дальше. Она также сообщила, что хочет сбросить еще 15 кг.

