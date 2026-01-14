Китайские авто разваливаются на морозе: шокирующий отчет владельцев после циклона

Аномальные морозы и циклон «Фрэнсис» выявили ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в зимний период. На профильных форумах и в сообществах автовладельцев фиксируется массовое обсуждение поломок, связанных с низкими температурами и снегом, пишет 32cars.

Наиболее часто сообщается о проблемах с дверными замками и тросиками. Отмечаются случаи самопроизвольной блокировки водительской двери на Chery Tiggo, отказы центрального замка на Geely Monjaro и Atlas, а также примерзание задних дверей у моделей Haval M6 и F7. Для решения проблемы владельцы нередко вынуждены прогревать механизмы феном.

Холод также негативно сказывается на работе трансмиссии и навесного оборудования. Владельцы Changan CS55 отмечают посторонние шумы от коробки передад после езды по снегу, а на Haval F7 в сильный мороз двигатель запускается с нехарактерным звуком. На премиальных моделях Exeed наблюдаются сбои в работе выдвижных порогов.

Отдельной проблемой стало замерзание конденсата в элементах выхлопной системы, что в некоторых случаях полностью блокирует запуск двигателя. На ряде моделей, таких как Chery Tiggo 5, это связано с конструктивной особенностью изогнутой трубы перед глушителем.

Эксперты отмечают, что инциденты указывают на недостаточную адаптацию ряда китайских моделей к суровым зимним условиям, что требует дополнительного внимания как со стороны производителей, так и со стороны владельцев при эксплуатации.

