Китайские бренды готовятся уйти с российского авторынка

На российском авторынке может произойти сокращение числа китайских автомобильных брендов. Об этом сообщил президент Российской ассоциации дилеров Алексей Подщеколдин в интервью « Российской газете ».

По его словам, в условиях снижения спроса наиболее уязвимыми становятся компании с минимальными продажами и слабой дилерской сетью. Именно такие производители рискуют покинуть рынок.

С января по сентябрь текущего года продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться. Отрицательная динамика фиксируется во всех сегментах рынка. В этих условиях крупные бренды удерживают позиции за счет развитой сети дилеров и стабильных поставок, тогда как небольшие производители сталкиваются с ростом расходов на логистику и уменьшением складских запасов.

Ситуацию осложняет ожидание решения по пересмотру механизма расчета утилизационного сбора — фактор, который влияет на стоимость автомобилей и рентабельность их ввоза.

По данным аналитического агентства «Автостат», доля китайских марок на российском рынке в начале 2022 года была ниже 10%. В 2023 году она достигала почти 62%, однако в сентябре текущего года снизилась до 51,4%.

По оценке экспертов, дальнейшая конкуренция приведет к тому, что на рынке останутся только те бренды, которые способны обеспечивать стабильные продажи и вкладываться в расширение дилерской сети.

