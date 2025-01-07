Китайские ученые создали сверхточные атомные часы

В Китае был создан сверхточный хронометр, который способен дать преимущество армии в радиоэлектронной борьбе и поменять характер всех будущих войн. Такое заявление сделало издание South China Morning Post.

Ранее считалось, что особо точные часы должны находиться в помещении, которое избавлено от любого воздействия окружающей среды. Теперь же ученым из КНР удалось создать такие часы, которые даже при перемещении позволяют сохранять точность в одну квадриллионную долю секунды. Это не только упрощает передачу больших объемов данных, но и способно с огромной точностью синхронизировать радары.

Такие часы занимают объем, сравнимый с небольшим холодильником, и имеют высоту всего в 1,5 м. Их можно перевозить на грузовике, при этом хронометр не теряет точность хода и не требует квалифицированного обслуживания. По утверждению журналистов, данное устройство дает китайской армии большое преимущество при столкновении с США, особенно в сферах РЭБ, беспилотных систем и вооружений в сфере направленной энергии.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение всем ведомствам поддержать Тибет после землетрясения в данном районе. Им предстоит максимально поддержать население этого района, спасти всех выживших, оказать им медицинскую помощь и эвакуировать в безопасные места.