Полиция раскрыла преступную сеть и спасла 60 детей от сексуального рабства

Полиция Флориды провела масштабную операцию под кодовым названием «Глаз дракона», в результате которой были спасены 60 несовершеннолетних, готовившихся к продаже в сексуальное рабство. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Fox News.

Все дети в возрасте от 9 до 17 лет числились пропавшими без вести. По данным Fox News, среди спасенных оказались беременные девочки — в одном случае ребенок был зачат от самого работорговца. Помимо торговли людьми, задержанным предъявлены обвинения в распространении наркотиков.

Сейчас все спасенные дети находятся под защитой государства. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Расследование продолжается — полиция не исключает, что сеть могла иметь связи с другими штатами.

Обозреватели напомнили, что Флорида занимает третье место в США по количеству подобных преступлений, уступая только Калифорнии и Техасу. Операция стала одним из самых значительных успехов правоохранительных органов США в борьбе с торговлей людьми за последние годы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 9 июня искали пропавшую студентку. Родители получали угрозы и тревожные видео, что породило версию о похищении девушки в сексуальное рабство. Однако позже загадочно исчезнувшая нижегородка нашлась. Она объяснила челленджем видео со своим похищением и опровергла, что ее вывозили против воли.

Тем временем эксперты посчитали, что в поведении девушки есть следы психологического давления.