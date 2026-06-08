Китайский Changan UNI-S удивил россиян ценой ТО

Стало известно, сколько придется отдать за плановое обслуживание кроссовера Changan UNI-S. Один из визитов к дилеру может обойтись владельцу почти в 73 тысячи рублей. Речь идет о шестом техническом обслуживании, которое способно стать неприятным сюрпризом для тех, кто не изучил прайс-лист заранее. Подробности публикует Авто Mail .

Кроссовер Changan UNI-S продолжает набирать обороты на российском рынке. По итогам мая 2026 года модель заняла шестое место в общем зачете, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». За последний весенний месяц дилеры реализовали 3053 таких автомобиля — это на 20,1% больше, чем в мае прошлого года. А за первые пять месяцев 2026 года российские автолюбители приобрели уже 8870 экземпляров UNI-S.

Спрос на модель объясняют не только яркой внешностью, но и приемлемым уровнем надежности. На выбор покупателям предлагают две модификации. Базовая версия оснащается 167-сильным двигателем, роботизированной коробкой и передним приводом. Топовый вариант получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 лошадиную силу, полный привод и робот.

В фокусе внимания — затраты на сервис. За основу взят среднегодовой пробег в 18,5 тысячи километров, который также приводит «Автостат». Расчеты охватывают три года владения автомобилем. Первый визит к официальному дилеру (так называемое ТО-0) предписан на отметке 5 тысяч километров. Далее следует приезжать в сервис на 15 тысяч км, а затем — каждые 10 тысяч км или раз в год. За три года эксплуатации набегает примерно шесть процедур, включая нулевое обслуживание.

Ниже приведены вилки стоимости для полноприводной версии с двигателем 1.5 (181 л. с.) и роботом с учетом дисконтных программ официальных дилеров и без них:

ТО-0 — от 9 900 до 11 000 рублей;

ТО-1 — от 9 900 до 13 500 рублей;

ТО-2 — от 35 074 до 35 200 рублей;

ТО-3 — от 17 500 до 19 264 рублей;

ТО-4 — от 35 074 до 35 200 рублей;

ТО-5 — от 13 500 до 14 411 рублей.

Итого за три года владения набегает сумма от 120 948 до 128 575 рублей. Однако главный сюрприз ждет тех, кто планирует эксплуатировать машину дольше. Стоимость ТО-6 варьируется от 41 350 до 72 659 рублей. Такая разбежка в цене объясняется набором обязательных работ и расхода материалов — на этом пробеге сервисные операции требуют более серьезных вложений. Аналитики рекомендуют уточнять финальный чек в конкретном дилерском центре, чтобы избежать неожиданных трат.

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