Китайский криптомиллионер Джастин Сан съел банан, купленный за $6,2 млн

Бизнесмен из Китая съел банан, который был им куплен более чем за шесть миллионов долларов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Дорогостоящий фрукт был частью инсталляции, которую выполнил итальянский художник Маурицио Каттелан. После этого произведение искусства было продано за $6,2 млн. Его приобрел криптомиллионер и коллекционер из Китая Джастин Сан.

После этого банан был съеден во время пресс-конференции, которая проводилась в Гонконге.

«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо», — так отозвался о нем Сан.

Сам миллиардер заявлял, что съест этот банан из уважения к искусству. Тем самым он подчеркнет его значимость как в популярной культуре, так и в истории искусств.