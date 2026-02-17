Китайский Новый год (праздник Весны) наступил 17 февраля и продлится 15 дней. Геосервисы проанализировали, где в Москве удобнее всего отметить это событие, сообщает РИА Новости .

По данным «Яндекс Карт», в 2026 году в столице работает около 1,5 тыс. ресторанов азиатской кухни — это 14% от всех кафе и ресторанов города. Больше всего таких заведений в Тверском районе (87), Басманном (66) и Пресненском (65). Среди них около половины — китайские рестораны (770 точек), особенно много их в Тверском (51), Басманном (28) и Пресненском районах (24).

«2ГИС» насчитал в Москве более 1,1 тыс. заведений с азиатской едой. Наибольшая концентрация — в «Москва‑Сити» (36 точек), возле станции метро «Менделеевская» (20), в торгово‑деловом центре «Ханой‑Москва» на Ярославском шоссе (19), у станции метро «Лубянка» (13) и на Центральном рынке на Рождественском бульваре (9).

