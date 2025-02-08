Китайский Новый год завершится в Москве зрелищным представлением 8 и 9 февраля

В этом году Москва впервые отмечает китайский Новый год с таким размахом, как никогда раньше, сообщили в пресс-службе столичного департамента по туризму. Праздничные мероприятия проходят на протяжении всей недели на различных городских площадках. Среди них: Тверская площадь, Тверской бульвар, Камергерский переулок, Новый Арбат и Московский зоопарк.

В последние дни фестиваля, 8 и 9 февраля, в Камергерском переулке можно будет увидеть выступления китайских артистов. Они продемонстрируют своё мастерство игры на барабанах и исполнят танец дракона. Кроме того, в переулке будет работать ярмарка, где можно будет попробовать блюда китайской кухни.

«Первое масштабное празднование китайского Нового года в российской столице станет историческим событием в рамках отношений двух стран и ознаменует юбилей их дипломатических связей — 75 лет. Фестиваль „Китайский Новый год в Москве“ включен в единый план основных мероприятий Годов культуры России — Китая», — говорится в сообщении.

В честь праздника на главных улицах города зажглись огни. Жители смогут насладиться видом световых конструкций и классических уличных фонарей. На Тверском бульваре можно пройти через тоннель, оформленный в красно-золотых тонах. А рядом с памятниками К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко можно увидеть пагоду, украшенную китайской акварелью.

«На куполе флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасаде Останкинской башни появятся китайские орнаменты и изображения драконов», — поведали в ведомстве.

Кроме того, все желающие смогут посетить разнообразные мастер-классы, которые будут проходить в центре города. А на Тверской площади, в торговых шале, можно будет приобрести тематические сувениры.

Ранее сообщалось, что более 20 фестивалей пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году.