Китайцы проигрывают «старичкам»: россияне предпочли рискованный импорт машин, несмотря на санкции

Российский авторынок преподносит сюрпризы, которые идут вразрез с логикой официальных поставок. Несмотря на насыщение салонов новыми китайскими кроссоверами с полноценной гарантией, россияне все чаще рискуют и выбирают «старую школу». По данным аналитиков, продажи автомобилей ушедших брендов — японских, европейских и корейских — взлетели в 2,5 раза за первые два месяца 2026 года. И это при том, что за каждым таким авто тянется шлейф проблем: завышенные цены, дефицит запчастей и полное отсутствие дилерской поддержки.

Парадокс, но факт: Toyota, Mazda, Volkswagen и другие «выбывшие» игроки продолжают собирать урожай на российских дорогах, даже не присутствуя официально. Их привозят по параллельному импорту, переплачивают посредникам, а потом ищут запчасти на разборках или ждут месяцами редкие поставки. Однако народ, кажется, готов мириться с этим, лишь бы не пересесть на что-то новое, но с шильдиком из Поднебесной.

В ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» констатируют: для многих российских водителей японские и европейские бренды остаются не просто марками, а символами качества, выкованными десятилетиями безупречной репутации. Психологический фактор здесь работает мощнее любых маркетинговых бюджетов. Человек готов переплатить и помучиться с обслуживанием, но получить «того самого» японца или немца, в надежности которого он уверен на все сто.

Эксперт Андрей Белоусов в интервью изданию «За рулем» разложил ситуацию по полочкам. По его словам, выбор китайских автомобилей в последние годы был не столько осознанным предпочтением, сколько вынужденной мерой. Альтернатива-то одна: либо брать китайскую новинку у официального дилера, либо рисковать и гнать через границу подержанный европейский или японский седан.

«Выбор российских потребителей в пользу китайского автопрома в последние годы в большинстве случаев был вынужденным, так как альтернативой могли служить только поставки европейских, корейских и японских автомобилей по параллельному импорту», — подчеркивает Белоусов.

Но есть еще один важный нюанс, который заставляет задуматься даже самых отчаянных патриотов новинок. Это ликвидность. Машины именитых, но ушедших брендов теряют в стоимости гораздо медленнее, чем их китайские конкуренты. То есть, купив сегодня подержанную Toyota с пробегом и определенным риском, через пару лет ее можно будет продать если не за те же деньги, то с минимальной потерей. Китайские же модели, несмотря на все свои современные «фишки», часто обваливаются в цене куда стремительнее. Для многих покупателей, особенно тех, кто привык считать деньги, этот фактор становится основополагающим.

Так что битва на авторынке продолжается не на жизнь, а на кошелек. Китайцы пытаются завоевать доверие гарантией и новизной, а «старички» работают на старом багаже репутации и ликвидности. И пока что ветераны уверенно ведут в счете, несмотря на все сложности логистики и отсутствие официальной прописки.

