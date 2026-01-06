Китайцы в восторге: их внедорожники названы убийцами легендарных Kiа

Эксперт в области автомобильного рынка Сергей Логинов заявил, что кроссоверы Kia Sportage, выпущенные 10–15 лет назад и имеющие пробег более 100 тысяч километров, часто нуждаются в серьезном ремонте. По его данным, с проблемами в виде задиров цилиндров и растяжения цепи сталкивается до 90% автомобилей этого возраста, сообщает Южный Автомобиль.

Новые Kia Sportage в настоящее время практически недоступны для покупки в России, а их стоимость при ввозе через параллельный импорт достигает ₽5 млн. В связи с этим Логинов считает экономически нецелесообразным приобретение новой модели вместо ремонта старой.

В качестве оптимальной альтернативы подержанному Kia Sportage эксперт рекомендует новые китайские кроссоверы — Haval F7, Geely Atlas и Chery Tiggo7 Pro. Их стоимость начинается от ₽3,5 млн, что сравнимо с ценой нового Sportage до ухода бренда, при этом они обладают современным оснащением и полным приводом.

Для покупателей с бюджетом до ₽5 млн Логинов допускает рассмотрение импортированных Volkswagen Tiguan или Hyundai Santa Fe. При этом эксперт критически отозвался о новых автомобилях марки KGM (бывший SsangYong), официально представленных в России. По его мнению, их качество сборки и надежность агрегатов уступают даже старым Kia Sportage, а риск серьезных поломок возможен до достижения пробега в 100 тысяч километров.

