Кладбище, где все «воскреснут»: Пугачева нашла святое место для упокоения в Израиле

Певица Алла Пугачева планирует жить «вечно». Как пишет издание «Утро.ру» , примадонна купила участок на особом израильском кладбище. По преданию, после второго Пришествия с этой земли все воскреснут в первую очередь.

Родные и близкие Аллы Борисовны похоронены на Кузьминском кладбище Москвы, но недавно в СМИ сообщили, что примадонна купила некий участок для будущих похорон на Масличной (Елеонской) горе Иерусалима. Одно из древнейших мест, почитаемое у иудеев, мусульман, христиан.

Особенным место делает история. Рядом храм Успения Пресвятой Богородицы, Гефсиманский сад, монастырь Марии Магдалины, а также захоронены родители Девы Марии. По преданию погребенные на этой земле воскреснут все в первую очередь после второго Пришествия.

Звездные обозреватели узнали, что для покупки такого особенного участка в Израиле нужно потратить десятки миллионов долларов. Однако сотрудники святого кладбища, как оказалось, ни о какой покупке земли русской певицей не знают. Да и сама Пугачева это не подтверждала. Израильтяне предположили, что артистка могла приобрести участков для инвестиций: потом она продаст его дороже. Так ли это, точно утверждать нельзя.

Ранее сообщалось, что Собчак связалась с комиком-иноагентом Галкиным.