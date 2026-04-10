Кладбище подождет до Радоницы: настоятель храма призвал россиян не омрачать Пасху скорбью

В преддверии Светлого Христова Воскресения священнослужители вновь обращают внимание верующих на распространенную, но ошибочную традицию посещать кладбища в день Пасхи. Настоятель одного из храмов, иерей Вадим Овчинников, в беседе с журналистами пояснил, что Пасха — это торжество жизни над смертью, время всеобщей радости, а не скорби, и именно поэтому церковь не благословляет поездки на погосты в этот день, передает tmn.aif.ru .

Священник напомнил, что обычай навещать могилы именно на Пасху укоренился в советские годы, когда храмы массово закрывались, а верующие, лишенные возможности полноценно участвовать в богослужениях, стали приходить на кладбища, чтобы хоть там разделить пасхальное ликование с усопшими родственниками. Однако сегодня, по словам отца Вадима, эта практика противоречит самому духу праздника. Воспоминания о смерти и утрате способны омрачить светлое торжество и отвлечь человека от главного смысла Воскресения Христова.

Иерей подчеркнул, что главное для православного христианина в Пасху — быть в храме, участвовать в богослужении и, по возможности, причаститься. Именно в молитве и общей радости, а не в посещении кладбищ, верующие по-настоящему встречают Воскресение Спасителя. Церковь призывает в этот день забыть о печали и разделить ликование с живыми близкими.

Для поминовения усопших установлен особый день — Радоница, который в 2026 году выпадает на 21 апреля. Тогда молитва за умерших будет особенно уместна и благодатна. А в саму Пасху, резюмировал священник, стоит сосредоточиться на духовной радости и надежде, которую дарует верующим Воскресение Христово.

