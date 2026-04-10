Пасха без чувства вины: настоятель храма разрешил прихожанам уходить со службы раньше, и вот почему

Пасхальное ночное богослужение — одно из самых продолжительных в церковном календаре: полунощница, крестный ход, утреня, пасхальные часы и литургия в общей сложности длятся около трех-четырех часов. Выстоять такой марафон под силу далеко не каждому, особенно если речь идет о людях пожилого возраста или тех, кто не привык к длительным службам. Многих верующих волнует вопрос: не сочтут ли священнослужители ранний уход из храма проявлением неуважения или даже богохульством, передает tmn.aif.ru .

Настоятель храма иерей Вадим Овчинников в беседе с журналистами развеял эти опасения. Он подчеркнул, что покинуть богослужение до его окончания можно в любой момент, и никто не вправе принуждать прихожан оставаться до самого конца.

«Нет. Человек может уйти в любую минуту. Тем более, оставаться до окончания богослужения никогда не принуждают», — заявил священник.

Кроме того, отец Вадим напомнил, что пасхальная служба традиционно начинается после 23:00, однако посещение ночной литургии не является строго обязательным. Для тех, кому трудно присутствовать на богослужении в столь поздний час, в храмах предусмотрены и дневные службы.

