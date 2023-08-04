Кластер по подготовке специалистов в области туризма и сферы услуг появится в Подмосковье

На базе ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“ состоялось подписание соглашения о создании в нем кластера по отрасли „Туризм и сфера услуг“, передает пресс-служба регионального Министерства образования.

Отмечается, что данное соглашение подписали министр образования региона Илья Бронштейн, директора образовательных организаций-участников и представители предприятий-партнеров. Ожидается, что кластер начнет свою работу в сентябре следующего года.

«Образовательные кластеры открываются в партнерстве со средним и малым бизнесом для различных сфер, в зависимости от потребностей регионального рынка труда. Такое тесное сотрудничество позволяет студентам колледжей и техникумов стать высококвалифицированными специалистами на предприятиях региона», — рассказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.

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