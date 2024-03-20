Кластер смешанной малоэтажной жилой застройки появится в Подмосковье

На земельных участках площадью 855 гектаров в Наро-Фоминском городском округе будут развивать кластер смешанной малоэтажной жилой застройки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что всего на территории кластера девелопер проекта группа «Самолет» планирует возведение 790 тысяч квадратных метров жилья. Здесь появятся как индивидуальные жилые дома и таунхаусы, так и многоквартирные жилые дома до 4-х этажей в высоту.

Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями. Социнфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, школами для 2575 учеников и поликлиникой на 336 посещений в смену.

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