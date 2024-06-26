Клава Кока лишилась съемки и 400 тыс. рублей из-за фото на BMW

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оконфузилась во время съемок клипа за границей. Из-за случайности она лишилась солидной суммы, а также возможности продолжить фотосессию в рамках создания нового клипа. Об этом пишет «Газета.ру» .

Кока участвовала в съемках «Нет проблем», снималась на сером BMW и осталась вполне довольна снимками. Однако вскоре ее и всю команду заставили свернуть процесс из-за вмятины на машине. Владелец потребовал за дефект 400 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Коке лишь оставалось пожаловаться об этом подписчикам и показать переписку с командой.

«Нам остановили весь сервис. Автобусы, машины, локации. Потому что Клава помяла машину, на которой сидела в кадре. И требуют 400 тысяч. Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учетом наших трат нет даже выведенной суммы», — говорилось в сообщении.

Вероятно, что исполнительнице придется найти новое место и постараться впредь не слишком активно позировать на капоте машин.

Напомним, Клава Кока получила премию МУЗ-ТВ, став «Лучшей в Сети». По популярности в номинации она обошла даже Бузову и Киркорова. Блондинка отметила, что живет соцсетями, и это вкупе с ее творчеством сделали свое дело.

Ранее сообщалось, что певица Клава Кока пригласила участвовать в клипе школьницу.