Рынок труда кричит о нехватке рук, а сотрудники в ужасе цепляются за свои места. Парадокс: чем больше вакансий, тем меньше желания их рассматривать. Уровень закредитованности достиг таких высот, что даже низкая безработица не спасает от сомнений. Выйти на новое место с непонятными перспективами и риском потерять в доходах — это настоящий стресс с неизвестным исходом. Стабильное кресло в компании превратилось в золотую клетку, из которой боятся вылететь.

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в комментарии RuNews24.ru отметил, что безработица действительно низкая, но уровень закредитованности граждан с каждым годом растет, а спрос на банкротство физлиц среди юристов не уменьшается. Отсюда, по словам эксперта, и вполне обоснованный страх: с имеющимися финансовыми обязательствами вновь выходить на рынок труда с непонятными перспективами — настоящий стресс. Никто не знает, удастся ли не потерять в привычных доходах или качество жизни изменится кардинально.

Крастелев подчеркнул, что рабочие места в стабильных компаниях по-прежнему востребованы. На одно место приходит множество соискателей, а о многоэтапных проектных собеседованиях ходят легенды. Да, сейчас есть возможность не умереть с голоду, пойдя в курьеры или таксисты, но это лишь временная мера.

Таким образом, выбор между шаткой стабильностью действующей должности и прыжком в неизвестность оказывается для многих фикцией. Маневр ограничен жесткими рамками кредитной удавки. И хотя улицы полны объявлений о быстром заработке, подобные альтернативы служат лишь клапаном для снятия сиюминутного давления, а не панацеей от системной тревоги за завтрашний день. Пока фундамент личного благосостояния держится на зыбком песке займов, свобода профессионального перемещения останется красивой иллюзией, разбивающейся о прозу долговых расписок.

