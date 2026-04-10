В Подмосковье обсудили создание школ будущего в наукоградах

10 апреля в Корпоративном университете развития образования прошла стратегическая сессия «Наукоград: школа будущего». Мероприятие стало важной вехой в развитии образовательной системы Московской области: в нем приняли участие команды всех 8 наукоградов региона — Дубны, Жуковского, Королева, Реутова, Серпухова, Фрязина, Черноголовки и Долгопрудного. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова подчеркнула, что для создания современной школы в наукоградах критически важно объединить усилия науки, бизнеса и образования. Такой союз позволит максимально использовать потенциал территорий и дать школьникам доступ к передовым знаниям и технологиям.

Участники сессии погрузились в интенсивную работу над концепцией «школы будущего». Они разрабатывали модули с учетом уникальных возможностей каждого наукограда. Фокус был сосредоточен на 8 ключевых направлениях: профориентация и партнерство с предприятиями, цифровое развитие и стратегии использования искусственного интеллекта в обучении, взаимодействие с родительским сообществом, формирование и развитие педагогических кадров, система оценки эффективности работы школы, воспитательная система и социокультурная среда, образовательная среда и инфраструктура, мотивация обучающихся и поддержка их инициатив.

По итогам сессии все наукограды получили «дорожную карту» для дальнейшей работы. Теперь каждая территория приступит к внедрению предложенных решений в школах своего города.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в школах региона запустят проект «Киберурок».