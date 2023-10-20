Кличко считает, что новые территории России уже не принадлежат Украине

Киевский мэр посчитал, что перешедшие к России территории больше не могут считаться Украиной. Подробности сообщает РИА Новости .

Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения выборов на Украине во время военного положения. Он считает, что провести выборы будет сложно, потому что потерянные Украиной территории невозможно учесть. Он прямо заявил, что не знает, как киевские власти собираются решить этот вопрос.

Также, рассуждая на тему выборов, Кличко сказал, что о голосовании не идет речи, так как оккупированные территории, которые вошли в состав России, больше, по его мнению, не являются частью Украины.