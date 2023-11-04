«Обязательно будет обманут»: выяснилось, кто может стать жертвой инфоцыган вроде Шабутдинова

Известного блогера Аяза Шабутдинова, которого многие приписывают к числу инфоцыган, арестовали на месяц и 13 суток. Такую меру пресечения ему избрали по делу о восьми случаях мошенничества.

Иски к нему подали предприниматели, купившие образовательные курсы коуча по развитию бизнеса. Но, по их информации, продукт содержал в себе лишь общие мотивационные мысли.

Учиться — хорошо

Как рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, в том, что владельцы бизнеса хотят развиваться и используют различные образовательные курсы, нет ничего плохого, но к самим таким продуктам следует подходить с осторожностью, чтобы не попасть в ситуацию клиентов Шабутдинова.

«Если человек ищет легких путей в жизни — он обязательно на каком-либо этапе своей жизни будет кем-то обманут. Самое важное для развития бизнеса — это мотивация и усердие в работе над ним», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Покупать или не покупать курсы по развитию бизнеса, вопрос спорный, уточнила эксперт.

«Все зависит от ваших конкретных целей и потребностей. Если вы хотите улучшить свои навыки в той или иной области, то курсы по развитию бизнеса могут быть весьма полезны. Хороший, содержательный курс​ — это новые знания, стратегии и инструменты», — добавила она.

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Внимание и тщательность

Однако, уточнила Зацаринная, перед покупкой курсов необходимо тщательно и крайне внимательно изучить рынок предложений, оценить их качество и релевантность для того или иного бизнеса. Также полезно было бы ознакомиться с отзывами других людей, которые уже проходили эти курсы.

«И самое главное — не забывайте о возможности саморазвития. Ведь сегодня существует множество бесплатных ресурсов и онлайн-курсов, которые могут быть полезны», — подытожила эксперт.

Ранее мы сообщали, что к Аязу Шабутдинову суд отнесется строже, чем к Блиновской.