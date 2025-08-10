Клиенты, деньги, презервативы: в Москве раскрыли «домашний» бордель

В Москве полиция ликвидировала подпольный бордель, который располагался в обычной жилой квартире на Профсоюзной улице. Об этом сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что в ходе рейда задержаны трое подозреваемых — двое мужчин и женщина. По версии следствия, они занимались организацией притона. Задержанные собирали деньги с клиентов, вели переговоры, закупали необходимые товары и управляли «персоналом». В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Все фигуранты заключены под стражу.

Также задержаны две женщины 31 и 35 лет, которые, по данным полиции, оказывали интимные услуги за деньги. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

