Климатолог Евстигнеев отметил тенденции глобального потепления в Крыму

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории «Региональные климатические системы» ИПИ СевГУ Владислава Евстигнеева, на Крымском полуострове последние годы отмечаются тенденции глобального потепления, что приводит к аномальной жаре в летний сезон и теплым периодам в зимний сезон. Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что одним из последствий изменения климата является учащение опасных явлений погоды. Так, в ближайшие десять лет сохранится тенденция к опасным метеорологическим явлениям, характерным для нашего Крыма.

По мнению эксперта, также существуют и позитивные последствия глобального потепления: повышение привлекательности крымских курортов и возможность развития виноградарства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по всей России фиксируется превышающая норму температура.