Климент Холодный: народные приметы на 8 декабря

Почитание святого Климента связано с его ролью в распространении христианства на территориях Причерноморья и формировании духовной традиции в Киевской Руси. В народе день называется Климент Холодный.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено.

По ее словам, в этот день нельзя жаловаться на плохую погоду, так как наши предки верили, что мороз испортит будущий урожай, повредив плодовые деревья в саду.

«Верующие стараются обязательно посетить храм в этот день. Они просят святого Климента о стойкости духа, о помощи в делах, о благополучии для всей семьи», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Жизнь святого Климента для верующих является примером доброты и благочестия, поэтому в этот день нужно особенно внимательно анализировать свои слова и поступки, чтобы ненароком кого-нибудь не обидеть, продолжила ясновидящая.

«В этот день не стоит начинать новые дела — удача может отвернуться. Запрещены конфликты, так как считается, что даже небольшой спор с начальством или коллегами может привести к фатальным последствиям для карьеры. Не давайте непрошенных советов. Даже искренне желание помочь может выйти боком — вы же и окажетесь виноватыми, если совет не поможет», — добавила Мишина.

В день памяти святого Климента нужно обязательно найти время посидеть в одиночестве и поразмыслить о своей жизни, уверена экстрасенс.

«Нужно использовать это время для духовного развития. Почитайте жития святых, поговорите с батюшкой, получите благословение и не оставляйте попыток ежедневно расти над собой», — заключила собеседница издания.

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