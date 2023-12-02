Завистливые коллеги: какому знаку зодиака с 4 по 10 декабря придется драться за премию

Декабрь считается месяцем мистическим, в котором в жизни человека могут произойти поистине судьбоносные перемены. Но если одни будут уверенно идти к победе, другим придется решать проблемы в семье и на работе.

Советы звезд читайте в гороскопе, который подготовила на неделю с 4 по 10 декабря известная ясновидящая и астролог Инна Мишина.

Овен

Овнов на предстоящей неделе в работе ожидает множество возможностей для карьерного роста. Вы будете очень энергичны и активны, что, конечно, отметит начальство. Сейчас у вас есть все шансы заработать солидную новогоднюю премию.

Семейным парам неделя обещает стабильность и гармонию. Вы будете наслаждаться теплыми и уютными моментами вместе со своим партнером. Постарайтесь не испортить воцарившееся спокойствие неуместными вспышками раздражения.

Одиноким Овнам звезды сулят новые знакомства, однако далеко не все они окажутся приятными. Проявите разборчивость, чтобы потом не чувствовать разочарования.

Телец

Вас ожидает продуктивная и успешная неделя на работе. Все привычно и стабильно: рабочие задачи не окажутся сложными, однако неожиданно могут подвести коллеги. Не стоит доверять обещаниям чужих людей, ведь каждый всегда действует исключительно в собственных интересах.

У семейных Тельцов эта неделя будет насыщена любовью и гармонией в отношениях. Звезды советуют вам не лениться и обязательно выполнять взятые на себя обязательства.

Для Тельцов, находящихся в поиске любви, эта неделя не запомнится ничем интересным. Вы будете неприятно удивлены равнодушием противоположного пола к вашей персоне. Не расстраивайтесь, просто судьба отводит от вас неподходящих людей. Ваша вторая половинка появится чуть-чуть позже.

Близнецы

Близнецы рискуют стать настоящими трудоголиками на следующей неделе. Звезды рекомендуют сбавить темп, иначе вместо успехов и похвал вы получите только критику. Это и неудивительно, ведь из-за смертельной усталости ваша внимательность падает, и досадные ошибки могут надолго испортить вам настроение.

На предстоящей неделе семейная жизнь Близнецов может быть несколько напряженной. Возможны недоразумения и маленькие конфликты. Постарайтесь сгладить острые углы, не играйте в «молчанку», а наоборот, поговорите с партнером — так вы сможете не допустить длительного кризиса в отношениях.

Одинокие Близнецы окажутся в центре внимания. Пользуйтесь этим моментом, ведь ваше сияние привлечет к вам множество интересных людей, с одним их которых могут начаться серьезные отношения.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Раки наполнят слово «эффективность» новым смыслом. Вы будете полны новыми идеями, настолько блестящими, что коллеги начнут вам очень сильно завидовать. Пусть завидуют — не всем дано то, что есть только у вас.

В жизни семейных Раков может случиться очень серьезная ссора. То, что накопилось, требует выхода. Главное, выплеснув эмоции, сразу же помириться, иначе конфликт заморозится, но проблемы так и не решатся.

Одиноким Ракам на предстоящей неделе стоит отбросить привычную осторожность, стеснительность и замкнутость. Проявите инициативу — только так есть шанс заинтересовать понравившегося человека.

Лев

На предстоящей неделе Львы будут на пике своей производительности и креативности. Однако будьте готовы к неожиданностям, которые окажутся не всегда приятными. Вас это не смутит, ведь вы привыкли идти вперед там, где другие пасуют и демонстрируют полную беспомощность.

Предновогодняя горячка на работе вымотает семейных Львов настолько, что на вторую половину совершенно не останется времени. Не беспокойтесь и не пытайтесь натужно изображать радость — ваша семья ничего от вас не будет требовать и даст вам спокойно отдохнуть без обид и претензий.

Одиноким Львам Вам неожиданно может представиться возможность встретить интересного человека, который поразит вас в самое сердце своей необычностью. Но не бросайтесь в омут с головой, а постарайтесь человека узнать получше, возможно, он не тот, за кого себя выдает.

Дева

На этой неделе Девы могут встретить некоторые трудности в привычной работе. Это не заставит вас запаниковать и опустить руки. Да, решение проблемы придется поискать, но вы с этим отлично справитесь, хотя радости вам это не прибавит.

Семейные Девы могут почувствовать арктический холод, идущий от партнера. Вы поймете, что пора срочно принимать меры, пока вы не отдалились окончательно. Проявите фантазию, вспомните, чем вы покорили свою вторую половину когда-то давно — именно в вашем общем прошлом вы найдете решение проблемы.

Одинокие Девы на предстоящей неделе будет чувствовать себя очень неуверенными, могут проснуться застарелые комплексы. В таком настроении знакомства не принесут ничего хорошего, да и подступиться к вам будет непросто. Возьмите паузу, займитесь своим любимым хобби. Иногда побыть наедине с собой приятнее любых ярких развлечений.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

На предстоящей неделе Весам наконец-то придется определиться с приоритетами. Предложений будет по-прежнему много, но вы уже устали разрываться между разными проектами. Пришло время серьезно переосмыслить свою профессиональную жизнь, иначе в этой бесконечной суете очень быстро наступит выгорание.

Семейным Весам пригодится умение выслушать партнера. Какими бы надуманными, не стоящими внимания не казались проблемы второй половины, от вас потребуются забота и поддержка. Если человек расстроен, значит, на то есть причины, поэтому даже не пытайтесь обесценить его чувства, иначе рискуете потерять доверие навсегда.

Одиноким Весам представится шанс встретить кого-то особенного, поэтому выходите из дома, как бы ни было лень. Даже на предновогодних распродажах вас может поджидать интересное знакомство.

Скорпион

Скорпионов и так невозможно упрекнуть в трусости, но на предстоящей неделе вам придется буквально бросаться на амбразуру, доказывая начальству свою правоту. Не сдавайте позиций. Не сразу и не без недовольства, но вас услышат, а там и премия уже не горами.

Семейные Скорпионы столкнутся с испытанием на прочность семейных уз. Вторая половина внезапно обрушит на вас целую гору претензий, о которых вы даже не подозревали. Первым желанием будет обидеться, но все же постарайтесь выяснить все без эмоций, иначе будете ссориться до самого Нового года.

Предстоящая неделя предоставит одиноким Скорпионам возможность насладиться своей независимостью и свободой. Сконцентрируйтесь на саморазвитии, и вы увидите, что интересное дело способно приносить не меньшее удовольствие, чем новые знакомства. Когда вы будете готовы, идеальный партнер появится в вашей жизни.

Стрелец

На предстоящей неделе Стрельцы будут ощущать огромный прилив энергии. Вы захотите расширить свои карьерные рамки и возьмете на себя куда больше обязанностей, чем обычно. Ваша амбициозность и рвение — это похвально, но все же постарайтесь распределить работу равномерно, иначе к концу недели вы останетесь совершено без сил.

Семейные Стрельцы будут очень рады подаркам и сюрпризам, ведь у многих на следующей неделе наступит день рождения. Близкие люди сделают все, чтобы вас порадовать, а вы почувствуете себя очень счастливыми.

Одиноким Стрельцам звезды сулят встречу с тем самым в банальном и привычном месте, например, в супермаркете или по дороге домой.

Фото: [ freepik.com ]

Козерог

Следующая неделя принесет Козерогам возможность изменить свою карьеру. Пора громко заявить о своих амбициях, однако не все коллеги будут рады вашему неожиданному выдвижению в лидеры. Остерегайтесь сплетен, интриг и откровенной враждебности.

Семейные Козероги проведут неделю очень ярко. Вас ожидает множество приглашений на мероприятия. Хорошенько повеселитесь, яркие эмоции и укрепление отношений гарантированы.

Одинокие Козероги могут встретить очень интересного человека, и это не случайно, ведь ваше обаяние никого не оставит равнодушным. Вам даже не придется прикладывать усилий, чтобы заинтересовать собеседника, наоборот, заинтересовывать будут вас.

Водолей

Водолеям придется на предстоящей неделе принять непростое решение, ведь работа у многих уже давно превратилась в унылую рутину. Если решили уходить на другое место — сейчас самое время. Используйте этот шанс, такие возможности выпадают редко.

Отношения семейных Водолеев будут наполнены страстью и романтикой. Ждите сюрпризов, романтических признаний, но и не забывайте отплатить любимому человеку такой же заботой и вниманием.

Одиноких Водолеев закрутит в настоящий водоворот дружеских вечеринок. Не отказывайтесь от приглашений, ведь именно в компании друзей вы сможете встретить человека, который станет для вас самым главным.

Рыбы

Рыб на предстоящей неделе очень порадуют коллеги. Вам с удовольствием будут помогать, возьмут на себя часть ваших забот. Это будет неожиданно, но очень приятно. Не стоит опасаться подвоха — люди искренне захотят вам помочь. Не обижайте друзей отказом.

Желание пролежать на диване все предстоящую неделю может спровоцировать конфликт у семейных Рыб. Поговорите спокойно со своей второй половиной, объясните, что вам нужно время для восстановления, и тогда она направит свою кипучую энергию на других членов семьи, а вам удастся избежать ссор и претензий.

Одинокие Рыбы почувствуют сильную усталость, захочется только спать — тут уж не до новых знакомств. Дайте себе время, любовь придет, когда вы сами будете готовы уделить время кому-то, кроме себя.

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