Клин 26 апреля присоединится к Международной исторической акции «Диктант Победы»

Ежегодная историческая акция «Диктант Победы», к которой присоединился городской округ Клин, состоится в пятницу, 26 апреля.

Акция проходит по территории России и за ее пределами. В Клину для ее проведения обустроили 29 площадок, большая часть из которых расположена в зданиях школ. Там смогут принять участие ученики общеобразовательных заведений. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии также намерены узнать свой уровень знаний в военной истории Родины. Для них подготовят площадки, на которые посторонним доступ будет ограничен.

Принять участие в акции может каждый горожанин. В Выставочном зале им.Ю. В. Карапаева, в библиотеке г. Высоковск и в Центральной городской библиотеке откроют площадки для всех желающих.

Цель акции — способствовать объединению всех жителей России и мотивировать их изучать военную историю страны.

Ранее мы сообщали, что клинчане активно принимали участие в акции «Тотальный диктант».