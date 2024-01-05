Клин вновь стал самой холодной точкой на карте Московского региона

Городской округ Клин вновь стал самой холодной точкой на карте столичного региона.

Ночью температура воздуха там опускалась до минус 32,5 градуса. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил ТАСС.

В подмосковных Черустях минувшей ночью воздух остывал до минус 29,7 градуса. Такая же температура была и в Дмитрове. На столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до отметки в минус 25,3 градуса.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе пройден пик холодной погоды. До конца праздничных выходных температура воздуха в Москве и Подмосковье не должна опускаться ниже двадцати трех градусов мороза.