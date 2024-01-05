Снег, гололедица и морозы: жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса мороза, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного и восточного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Как рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, Московский регион прошел пик холодной погоды, теперь морозы начнут немного слабеть. По словам синоптика, с 5 по 8 января температура не будет опускаться ниже минус двадцати трех градусов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что работы по уборке снега в Подмосковье находятся на особом контроле.