Клинчанки подписали Хартию солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей

В присутствии Председателя Союза женщин РФ Екатерины Филипповны Лаховой и актива Клинского отделения Союза женщин России в четверг, 6 марта, состоялась торжественная церемония подписания Хартии солидарности за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей.

Мероприятие прошло в Доме Союза женщин России в Москве.

«В ответ на агрессивные действия недружественных государств, стремящихся подорвать единство российского народа, участники Хартии призывают к консолидации гражданского общества для защиты традиционных семейных ценностей — важнейшей нравственной опоры в борьбе за настоящее и будущее, духовное, историческое и культурное развитие России», — говорится в Хартии.

Под значимым документом свою подпись поставила глава городского округа Клин А.Д. Сокольская. К ней присоединились клинчанки, занимающие активную позицию. В Клину проживает много женщин, которые руководят предприятиями и общественными организациями, занимаются депутатской деятельностью. Многие из них — многодетные мамы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

«Я очень рада присутствовать сегодня здесь в Москве, в Доме Союза женщин России. Наше тесное сотрудничество дает возможность более плотного общения по самым актуальным вопросам - сохранение семейных ценностей, вопросы демографии и здоровьесбережения, создание комфортной среды для проживания. Эти вопросы для всей России одинаковы, но каждая территория имеет свой уникальный опыт их решения, свои собственные управленческие кейсы, свои наработки и индивидуальные подходы. Мы готовы работать в этом направлении и дальше, делиться своим опытом, перенимать лучшие практики других регионов страны. Все это во имя будущего нашей великой страны», — сказала Алена Сокольская.

Присоединиться к Хартии могут различные организации, общественные деятели и граждане с активной позицией. Цель документа — способствовать на всех уровнях поддержке материнства, отцовства и детства.

Ранее сообщалось, что клинчанки прошли в финал конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области».