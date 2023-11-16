Клинические психологи в Подмосковье начнут работать с сотрудниками больниц

Клинические психологи, работающие в многопрофильных больницах региона, со следующего года начнут работать не только с пациентами своей медорганизации, но и с ее сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что в регионе регулярно проводят тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости, эффективным коммуникациям с пациентами. В ближайшее время в регионе начнут подготовку более девяноста клинических психологов к этой работе. Примечательно, что психологи смогут проводить тренинги и консультации как по рабочим, так и по личным вопросам.

Так, первый тренинг пройдет уже через неделю, в День психолога. Планируется, что в ближайший месяц занятия по подготовке к работе с коллективами больниц пройдут все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц.

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