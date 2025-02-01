Клинический психолог Алексеева пояснила, почему не стоит посещать психолога годами

Терапия с психологом является сложным и многоуровневым процессом, нередко требующим времени для достижения значительных результатов. Некоторые люди ходят к специалисту на протяжении многих лет, а другие получают итог за несколько сессий. Клинический психолог Маргарита Алексеева пояснила, почему долгая работа с терапевтом не всегда идет на пользу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, это двоякая история, поскольку далеко не всем получившим травмирующий опыт нужен терапевт. Так, у человека бывает очень крепкий внутренний стержень, и он понимает, что в состоянии справиться со своими проблемами сам.

Эксперт добавила, что сегодня для многих терапия у психолога перерастает в хвастовство и соревнование. Ключевой задачей психолога является поддержка человека и помощь жить своей жизнью. Однако недобросовестные психологи в большинстве случаев не имеют приличного образования, поэтому настаивают, что необходимо ходить на приемы регулярно, обязательно раз в неделю. Это красный флаг и громкий звоночек о непрофессионализме.

По ее мнению, в постоянной терапии у психолога должны находиться люди с диагностированными психическими расстройствами, поскольку специалист станет давать им необходимую опору.

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