Клинический психолог Хрущева перечислила правила отдыха в новогодние каникулы

По словам клинического психолога Татьяны Хрущевой, новогодние каникулы являются уникальной возможностью отдохнуть, провести время с близкими и наполниться позитивными эмоциями. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что указанный период времени следует применять максимально эффективно, уделять внимание расслаблению, общению с семьей и саморазвитию, поскольку предновогодний период, как правило, становится стрессовым, требующим как раз восстановления. Таким образом, важным аспектом в эти дни является хороший сон.

По мнению эксперта, наиболее хороший мотиватор заставлять себя выходить на улицу в праздники — это дети и собаки. Тем, кто предпочитает остаться дома, нужно посвятить время саморазвитию, то есть начать изучение чего-то нового.

Она добавила, что новогодние праздники дают редкий шанс наверстать упущенное.

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