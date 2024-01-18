Клининг обнаружил, что замок Пугачевой напичкан многочисленными жучками

Алла Пугачева уехала из России в 2022 году, и с тех появлялась на просторах родины лишь дважды. Сейчас она с семьей снова и Израиле, где получила соответствующее гражданство. Во время отсутствия в Московской области чахнул ее замок. Ходило много слухов о продаже виллы и что в шикарном месте уже живет кто-то другой. Однако они так и не подтвердились.

Звездные обозреватели выяснили, что особняк одолели насекомые. Артистка платит за обслуживание замка около 8000 долларов, но избежать появления жучков так и не удалось. Всему виной оставшиеся на кухне крупы, где почувствовала себя дома пищевая моль. Известно, что это крайне трудновыводимое насекомое, которое активно откалывает яйца даже в сахар. Вывести взрослых особей реально, но спустя время на месте снова появятся насекомые.

Ранее сообщалось, что юрист оценил шансы актера Анатолия Руденко выйти сухим из воды.