«Сам себя закопал»: юрист объяснил, почему пойманному с наркотиками актеру «Триггера» не поверят в суде

Звезда сериалов «Триггер» и «Каменская» Анатолий Руденко, попавшийся сотрудникам ГИБДД с пакетиком запрещенного вещества, может получить реальный срок. Его оправдания перед инспекторами, по мнению юристов, выглядят неубедительно.

Такси, в котором ехал 41-летний артист, остановили на улице Антонова-Овсеенко для проверки. Общаясь с сотрудниками ГИБДД, Руденко вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре у него обнаружили пакетик с наркотическим веществом.

Как удалось выяснить журналистам, актер, заикаясь, сначала сказал, что нашел странный пакетик на сидении в этом же такси. Потом сам себя поправил и якобы вспомнил, что обнаружил находку в снегу около дома, когда гулял с собакой. Он заявил, что наткнулся на «закладку» догхантеров и от греха подальше положил отраву в карман.

Однако спустя время открылась и третья «правда». Оказывается, пакетик с запрещенным порошком был приклеен скотчем к телу мужчины в районе паха — сотрудникам пришлось сильно постараться, чтобы найти его.

«С юридической точки зрения человек сам себя закопал. Вот почему адвокаты постоянно говорят о том, что квалифицированная юридическая помощь нужна с первых минут задержания», — отметил юрист Александр Чернецов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, первая реплика знаменитости тянет на статью «Кража», поскольку, обнаружив незнакомый предмет в транспорте, человек обязан сразу передать его водителю, кондуктору или проводнику.

Вторая реплика касается уже не Уголовного, а Гражданского кодекса. Согласно статье 277 «Находка», по закону найденное необходимо передавать в полицию. Иначе есть риск нарваться на штраф.

«После всего вышесказанного к показаниям гражданина Руденко суд отнесется скептически. Вряд ли Фемида поверит даже в то, что человек положил отраву догхантеров в карман по собственной воле. Это же яд. Он опасен и для человека. Ну а последний поворот событий явно указывает на то, что мужчина приберег это вещество для себя. Если бы он признался, что наркоман, избежал бы уголовного преследования», — подчеркнул собеседник.

По мнению Чернецова, артист «наговорил себе на реальный срок». С учетом дачи ложных показаний он может составить до двух лет лишения свободы.

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