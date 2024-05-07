Клинский Музей-заповедник П. И. Чайковского 7 мая празднует день рождения великого композитора

Клинский Музей-заповедник П. И. Чайковского приглашает горожан и гостей города посетить 7 мая концерт, приуроченный 184-летию со дня рождения великого композитора Чайковского.

Гости мероприятия смогут насладиться бессмертными музыкальными произведениями русского композитора, которые талантливо исполнят студенты Музыкального училища при Московской консерватории, лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных конкурсов.

В музее напомнили, что в свой день рождения Петр Ильич предпочитал работать, а не отдыхать. О его привычках и правилах жизни подробнее расскажут гостям мероприятия сотрудники музея.

7 мая в музее с 11:00 и до 15:00 состоятся различные мероприятия: экскурсии, лекция, детская игровая программа, мастер-класс по изготовлению любых цветов композитора, несколько квестов. График расписания опубликован на сайте: https://clck.ru/3AFQeT.

Как мы сообщали ранее, праздничные мероприятия в музее рассчитана на нескольких дней. Так, 8 мая зрителей приглашают на концерт Хора Мариинского театра.