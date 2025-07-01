С 1 июля иностранцы без регистрации в ЕБС потеряют мобильную связь

В Министерстве цифрового развития РФ сообщили, что с 1 июля начинается процесс прекращения предоставления услуг мобильной связи иностранным гражданам, не прошедшим регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС).

Как отметили в министерстве, с начала текущего года заключение договоров с операторами связи для иностранных граждан возможно исключительно при условии предварительной регистрации в ЕБС.

При этом одному иностранному гражданину разрешается оформление не более 10 СИМ-карт. Ранее заключенные договоры обязывали иностранцев предоставить биометрические данные до 1 июля. В отношении тех, кто не выполнил данное требование, операторы связи начнут постепенное отключение услуг.

По информации Минцифры, на текущий момент более двух миллионов иностранцев прошли процедуру регистрации в ЕБС и оформили договоры на предоставление услуг связи в соответствии с новыми правилами.

Представители министерства подчеркнули, что для удобства граждан была обеспечена возможность оформления СНИЛС, подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги» и регистрации биометрических данных в рамках одного посещения в ряде банковских учреждений.

Сообщается, что номера, не используемые более трех месяцев, будут деактивированы немедленно, а отключение активных номеров будет происходить поэтапно. Первоначально будут заблокированы услуги международной и междугородней связи, а также снижена скорость доступа в интернет. Спустя 30 дней оказание всех услуг связи будет прекращено полностью.

Ранее сообщалось, что мигранта после скандала с разделкой барана в Москве депортировали.